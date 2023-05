C’è stata una grossa protesta nel carcere di Avellino, due agenti sono stati feriti

Mercoledì c’è stata una rivolta di alcuni detenuti nel carcere di Avellino, in Campania. La protesta ha coinvolto circa 50 detenuti, che a un certo punto hanno occupato uno dei reparti del carcere. Repubblica scrive che la protesta si è conclusa poco prima delle 16. Orlando Scocca, sindacalista della polizia penitenziaria per la CGIL Campania, ha fatto sapere ai giornali in un comunicato stampa che nelle proteste due agenti sono stati feriti e portati in ospedale. Sempre Scocca sostiene che la protesta è nata per via di «alcuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei detenuti che nei giorni scorsi hanno aggredito il personale penitenziario». Al momento non si conoscono altre versioni sulle cause della protesta.

Come molte altre carceri italiane, anche la struttura di Avellino arriva spesso al limite delle sue capacità: secondo Irpinia News al momento sono occupati il 98 per cento dei posti della struttura.