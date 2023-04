Sui giornali di oggi l’apertura è dedicata a molte notizie diverse: i ritardi nell’attuazione dei progetti previsti nel PNRR, i nuovi provvedimenti per la gestione dei migranti a cui starebbe lavorando il governo, l’attentato in un bar di San Pietroburgo in cui è morto un noto blogger russo filoputiniano, le parole del ministro dell’Agricoltura Lollobrigida critico verso chi riceve il reddito di cittadinanza, e le discussioni sulla riforma del fisco proposta dal governo. I giornali sportivi commentano la netta vittoria del Milan, che ha battuto per 4-0 il Napoli in Serie A.