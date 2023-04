Sono stati trovati i corpi di due scialpinisti italiani dispersi da sabato dopo una valanga in Valtournenche, in Valle d’Aosta

Domenica sono stati trovati i corpi di due scialpinisti italiani che risultavano dispersi da sabato sera,in seguito a una valanga in Valle d’Aosta. Erano usciti per un’escursione alle prime ore di sabato per raggiungere la vetta dello Château des Dames, montagna della Valtournenche, valle nel nordest della regione. Già sabato sera i soccorritori avevano individuato una valanga nel canalone del Vofrède, ma non erano riusciti a trovare i due scialpinisti dispersi. I loro corpi sono sono stati recuperati sotto la neve alla ripresa delle operazioni di soccorso, domenica mattina.