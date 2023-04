Il tennista italiano Jannik Sinner ha perso contro il russo Daniil Medvedev nella finale del torneo Masters 1000 di Miami

Il tennista russo Daniil Medvedev ha battuto l’italiano Jannik Sinner nella finale del torneo Masters 1000 di Miami: ha vinto in due set (7-5;6-3). Per Medvedev, che ha 27 anni, è la quinta vittoria in carriera in un torneo Masters 1000. Per Sinner, che ha 21 anni ed è uno dei giovani tennisti più promettenti al mondo, è invece la seconda sconfitta in carriera in una finale di questa categoria: la precedente era stata sempre nel torneo di Miami, nel 2021, contro il polacco Hubert Hurkacz. Medvedev è attualmente 5º nel ranking mondiale mentre Sinner 11º.

