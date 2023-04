Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d’Australia di Formula 1

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d’Australia, corso domenica mattina all’Albert Park di Melbourne. Era la terza gara del Mondiale di Formula 1 ed è finita come le prime due, ovvero con una vittoria della Red Bull (la seconda per il campione mondiale in carica Verstappen).

La gara è stata segnata anche da continue interruzioni causate da incidenti in pista, l’ultima delle quali a ultimo giro già iniziato. La conclusione è stata quindi posticipata di diversi minuti e l’ordine di arrivo finale modificato da riassetti e penalizzazioni, come quella di 5 secondi che ha fatto scendere Carlos Sainz della Ferrari dal quarto al dodicesimo posto per un incidente con l’Aston Martin di Fernando Alonso.

Per l’altro pilota della Ferrari, Charles Leclerc, la gara di Melbourne si è conclusa alla terza curva del primo giro dopo un contatto in pista con Lance Stroll dell’Aston Martin. Sul podio accanto a Verstappen sono saliti Lewis Hamilton della Mercedes e Alonso, terzo classificato per la terza volta in questo Mondiale.

