Il suprematista bianco Robert Rundo è stato arrestato in Romania e verrà estradato negli Stati Uniti, dove è ricercato

Venerdì a Bucarest, la capitale della Romania, è stato arrestato Robert Rundo, uno dei fondatori del gruppo di suprematisti bianchi di estrema destra Rise Above Movement: Rundo era ricercato negli Stati Uniti, accusato di reati legati a violenze compiute durante una serie di manifestazioni tra il 2016 e il 2018, negli Stati Uniti. La polizia rumena ha detto che Rundo è stato arrestato in una palestra della capitale, grazie a una soffiata: con sé aveva un documento falso che lo identificava come Robert Lazar Pavic, secondo fonti ascoltate da Radio Free Europe.

Rundo era già stato incriminato nel 2018, quando fu arrestato in California. Il caso fu archiviato nel 2019, quando un giudice disse che l’Anti-Riot Act, il testo in base al quale era stato incriminato, era incostituzionale. Il caso è stato riaperto nel 2021 da una Corte d’appello federale. Al momento Rundo è detenuto a Bucharest e verrà estradato negli Stati Uniti.