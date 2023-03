Celebripost

Joaquin Phoenix e Lady Gaga durante le riprese di Joker: Folie à Deux erano tra le persone da fotografare in settimana, insieme a Jennifer Lopez, Ben Affleck e ad alcuni politici, come l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel e il primo ministro canadese Justin Trudeau. Tra le facce note della settimana ci sono quelle di personaggi famosi in tribunale: Elton John e il principe Harry a Londra per la loro causa contro i tabloid accusati di intercettazioni telefoniche e altre invasioni della privacy, Gwyneth Paltrow assolta nel processo in cui era accusata di aver travolto uno sciatore e non averlo soccorso.