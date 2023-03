È stata annullata l’edizione di quest’anno dell’E3, la più grande fiera mondiale di videogiochi

È stata annullata l’Electronic Entertainment Expo, meglio conosciuta come E3, la più grande fiera mondiale dell’industria dei videogiochi: si sarebbe dovuta svolgere a giugno, dopo che l’edizione del 2020 fu annullata a causa della pandemia e quella del 2021 fu organizzata senza pubblico, ma gli organizzatori hanno annunciato che non si farà. La notizia della cancellazione è arrivata dopo che alcune delle maggiori società produttrici di videogiochi – come Microsoft, Nintendo, PlayStation e Ubisoft – avevano annunciato che non avrebbero partecipato all’evento. Ufficialmente però gli organizzatori non hanno detto che è questa la causa della cancellazione, e hanno fornito motivazioni molto vaghe.

L’E3 esiste dal 1995 e si è tenuta ogni anno a Los Angeles, in California, fino al 2019, quando vi parteciparono 66mila persone. Nell’ultimo decennio è stato il principale evento usato da sviluppatori ed editori del settore per presentare al pubblico i prodotti in uscita.