Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Francesco, deciso ieri a causa di un’infezione respiratoria, i ritardi nell’attuazione degli obiettivi del PNRR e la trattativa che il governo sta cercando con l’Unione Europea per rimandare la scadenza per la realizzazione dei progetti, e il nuovo codice degli appalti approvato dal Consiglio dei ministri di due giorni fa, per il quale ci sono preoccupazioni che favorisca la corruzione.