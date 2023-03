Un giornalista americano è stato arrestato in Russia per spionaggio

Giovedì l’FSB, l’agenzia governativa russa che controlla l’intelligence e i servizi segreti, ha fatto sapere di aver arrestato un giornalista americano, accusato di spionaggio per conto degli Stati Uniti. Il giornalista arrestato è Evan Gershkovich, corrispondente del Wall Street Journal in Russia, da dove da un anno racconta la guerra in Ucraina. Secondo l’FSB, Gershkovich sarebbe stato arrestato mentre si trovava nella città di Ekaterinburg. Il Wall Street Journal ha confermato l’arresto in un breve comunicato in cui ha espresso «profonda preoccupazione per l’incolumità di Gershkovich».

L’FSB dice che Gershkovich al momento dell’arresto stava cercando di raccogliere informazioni coperte da segreto di stato riguardo alle attività militari russe. Non è chiaro a cosa si riferisca l’agenzia, ma sembra che da diversi giorni Gershkovich stesse lavorando in città a un articolo sulle operazioni del gruppo Wagner, la compagnia di mercenari che sta combattendo al fianco dell’esercito russo in Ucraina e che è composta soprattutto da ex militari e detenuti a cui viene offerto uno sconto di pena in cambio dell’arruolamento. Secondo il giornale russo Kommersant, Gershkovich dovrebbe essere a breve trasferito in carcere a Mosca, dove verrà formalmente incriminato.

Gershkovich ha 32 anni e lavora e vive a Mosca da sei anni: il suo ultimo articolo era stato pubblicato il 28 marzo. In base alle leggi in vigore in Russia, Gershkovich rischia fino a 20 anni di carcere per l’accusa di spionaggio.