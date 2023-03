Martedì sera c’è stato un terremoto di magnitudo 4.6 vicino a Campobasso, in Molise: oggi in molte città della zona le scuole rimarranno chiuse

Martedì sera c’è stato un terremoto di magnitudo 4.6 in provincia di Campobasso, in Molise. La scossa è avvenuta alle 23:53, con epicentro a 2 chilometri dalla città di Montagano, poco distante da Campobasso. È stata sentita dagli abitanti della zona, che in molti casi hanno lasciato le proprie case e hanno passato la notte fuori, ma anche in Abruzzo, Lazio e Puglia: non sono stati rilevati danni o feriti. Per mercoledì, per precauzione, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole a Campobasso e in tutti i comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro.

Evento sismico del 28 marzo 2023, ML 4.6, Mw 4.6, in provincia di Campobasso https://t.co/dnx3UfSF15 — INGVterremoti (@INGVterremoti) March 28, 2023