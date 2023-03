La notizia principale in apertura sui giornali di oggi è l’annuncio del primo ministro israeliano Netanyahu di voler rinviare l’esame della riforma della giustizia da parte del parlamento, dopo le proteste in gran parte del paese per la rimozione del ministro della Difesa, critico sul provvedimento. Domani titola sulle richieste di assunzione di lavoratori stranieri presentate ieri nel “click day”, il Messaggero apre sui contenuti del decreto sulla concorrenza che dovrebbe essere esaminato dal Consiglio dei ministri, il Giornale si occupa degli sprechi nella rete di distribuzione dell’acqua in Italia, e il Resto del Carlino titola sulle minacce militari russe agli Stati Uniti.