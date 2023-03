In Belgio sono state arrestate otto persone accusate di voler organizzare un attentato terroristico

Tra lunedì sera e martedì mattina la polizia belga ha effettuato due grosse operazioni antiterrorismo in diverse città del paese: ha arrestato in tutto otto persone, accusate di voler organizzare un attentato terroristico in Belgio. Gli arresti sono stati compiuti nelle città di Zaventem, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek, Merksem, Borgerhout, Deurne e Eupen. Le operazioni sono state condotte separatamente dalla polizia federale di Anversa e da quella di Bruxelles, e secondo quanto fatto sapere dalle autorità belghe ci sarebbero collegamenti tra le due indagini. Al momento non sono state diffuse maggiori informazioni sugli arrestati e sui presunti attentati in preparazione.