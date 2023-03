Humza Yousaf è il nuovo leader del Partito Nazionale Scozzese, e probabilmente diventerà il nuovo primo ministro

Humza Yousaf è stato eletto nuovo leader del Partito Nazionale Scozzese (SNP) al posto di Nicola Sturgeon, che a inizio febbraio aveva annunciato le proprie dimissioni da prima ministra della Scozia e contemporaneamente da leader del partito. Humza Yousaf ha 37 anni ed è nato a Glasgow da padre pakistano e madre kenyana.

È considerato molto vicino alle posizioni di Sturgeon, in particolare sul tema dell’indipendentismo, su cui la prima ministra uscente aveva impostato buona parte delle sue politiche. Sturgeon si è sempre detta favorevole all’indipendenza della Scozia dal Regno Unito, e lo scorso giugno aveva annunciato l’intenzione del suo governo di tenere un secondo referendum sull’indipendenza dopo quello fallito del 2014. Yousaf si è più volte detto a favore dell’indipendenza della Scozia e di un secondo referendum, nonostante un blocco deciso dalla Corte suprema britannica lo scorso novembre, che rende un nuovo voto molto complicato.

Yousaf ha battuto nel voto tra gli iscritti al partito Ash Regan e Kate Forbes, quest’ultima considerata da molti la favorita alla vittoria. Martedì il parlamento scozzese voterà chi prenderà il posto di Sturgeon a capo del governo scozzese: si può candidare qualunque deputato, ma è abbastanza prevedibile che vincerà il candidato del Partito Nazionale Scozzese, che nel parlamento scozzese ha una solida maggioranza, sostenuto anche dai Verdi.

Nei giorni scorsi alcuni deputati sia del Partito Nazionale Scozzese che dei Verdi avevano ipotizzato di non votare in linea con il resto della maggioranza nel caso in cui le elezioni interne al partito fossero state vinte da Regan o Forbes, considerate troppo conservatrici. Ora che ha vinto Yousaf, non si sa cosa succederà: lunedì pomeriggio i Verdi si riuniranno per decidere se appoggiarlo, ipotesi che a questo punto è diventata molto probabile.