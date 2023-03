Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di MotoGP del Portogallo, il primo del Mondiale 2023

Il pilota italiano della Ducati Francesco Bagnaia ha vinto il primo Gran Premio dell’anno del Mondiale 2023 di MotoGP a Portimao, in Portogallo, dopo che già sabato aveva vinto la prima “gara sprint”. Bagnaia è arrivato al traguardo davanti allo spagnolo Maverick Viñales, pilota dell’Aprilia, e all’italiano Marco Bezzecchi, che corre per il VR46 Racing Team Ducati. Bagnaia, che è campione in carica del Mondiale di MotoGP, ha ora 37 punti nella classifica del Mondiale, 12 in più rispetto a Viñales.

Al terzo giro del Gran Premio c’è stata una caduta del pilota Marc Márquez, che – forse a causa di un problema tecnico o meccanico – ha perso il controllo della sua moto e ha colpito quella del portoghese Miguel Oliveira, che è caduto e, come Márquez, si è poi ritirato.