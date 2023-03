Più di 5mila ex detenuti russi sono stati graziati per aver combattuto con il gruppo Wagner, dice il suo fondatore

Yevgeny Prigozhin, imprenditore russo molto vicino al presidente Vladimir Putin e fondatore del gruppo Wagner, ha comunicato su Telegram che più di 5mila ex detenuti sono stati graziati dopo aver terminato il contratto con cui erano stati assoldati per andare a combattere in Ucraina. Quando erano in carcere erano stati reclutati per entrare nel gruppo, combattere in Ucraina e ottenere in cambio la grazia.

Il gruppo Wagner è una compagnia militare filonazista composta soprattutto da ex militari, ex poliziotti ed ex agenti di sicurezza russi che in passato ha operato anche in Siria, e che la Russia ha dispiegato anche durante la guerra in Ucraina.

Pubblicità

Prigozhin è considerato da molti osservatori uno dei maggiori finanziatori del gruppo Wagner, il cui leader sembra però essere Dmitry Valeryevich Utkin, il suo leader, che gli avrebbe dato quel nome per via della sua passione per il compositore Richard Wagner e per la sua opera L’anello del Nibelungo.