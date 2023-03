L’italiana Irma Testa ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali femminili di pugilato a New Delhi, in India, nella categoria pesi piuma (57 kg). Testa, che ha 25 anni ed è nata a Torre Annunziata, in Campania, ha vinto l’oro dopo aver battuto in finale la kazaka Karina Ibragimova con un punteggio di 5-0. Nel 2021, alle Olimpiadi di Tokyo, aveva vinto una medaglia di bronzo, la prima medaglia olimpica nella storia della boxe italiana. Sempre ai Mondiali e sempre nel pomeriggio di sabato l’italiana Sirine Chaarabi ha ottenuto inoltre l’argento nella categoria 52 kg.