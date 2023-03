La maggior parte dei giornali di oggi si occupa della riunione del Consiglio europeo di ieri a Bruxelles e dell’incontro che si è tenuto a margine fra la presidente del Consiglio Meloni e il presidente francese Macron, in cui l’Italia ha cercato di rendere centrale il tema delle politiche sull’accoglienza dei migranti. Altri giornali titolano invece sulla decisione del Partito Democratico di ritirare il disegno di legge che voleva evitare che madri e bambini fossero detenuti in carcere, dopo che gli emendamenti presentati dalla maggioranza ne avevano stravolto il senso, il Manifesto segue le manifestazioni di protesta in Francia contro la riforma delle pensioni, la Verità difende la gestione del governo della strage di Cutro, e Domani si occupa del processo per le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. I giornali sportivi commentano la sconfitta dell’Italia con l’Inghilterra nella prima partita delle qualificazioni agli Europei dell’anno prossimo.