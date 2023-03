Celebripost

La quarta e ultima stagione di Succession, tra le serie di maggior successo di critica degli ultimi anni, andrà in onda negli Stati Uniti a partire dal 26 marzo, mentre arriverà in Italia dal tre aprile: intanto nei giorni scorsi Sarah Snook, Alan Ruck, Brian Cox, Jeremy Strong e Kieran Culkin, che interpretano i vari membri della famiglia protagonista della serie, erano alla prima a New York.

Tra le altre persone da fotografare per le nuove uscite di film e serie tv c’è parte del cast di Yellowjackets, con Melanie Lynskey, Christina Ricci e Elijah Wood; e di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, con Hugh Grant, Chris Pine, Michelle Rodriguez e Regé-Jean Page. Poi Joe Biden che consegna a Julia Louis-Dreyfus la National Medal of Arts; Demi Moore con la figlia; Gwyneth Paltrow in tribunale e Andrea Bocelli a cavallo.