L’apertura dei giornali di oggi è dedicata a notizie diverse: alcuni seguono quelle relative alla guerra fra Russia e Ucraina, con l’incontro fra i presidenti russo e cinese Putin e Xi Jinping e le divisioni nel governo italiano sulla fornitura di armi all’Ucraina, altri si occupano dei dati sulla siccità e sullo spreco di acqua in Italia, altri ancora titolano sulla riunione del Consiglio Europeo di domani, in cui l’Italia vorrebbe si discutesse della gestione dei migranti nell’Unione Europea. Qualche giornale titola poi sulla visita del presidente della Repubblica Mattarella a Casal di Principe, in provincia di Caserta, per ricordare don Diana, mentre il Sole 24 Ore si occupa della gestione dei fondi del PNRR.