C’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 nel nord-est dell’Afghanistan, nell’area della catena montuosa Hindu Kush, vicino al confine con il Pakistan e con il Tagikistan. L’ipocentro è stato registrato a 187 chilometri di profondità e l’epicentro circa 40 chilometri a sud-est di Jurm. La scossa, durata oltre trenta secondi, è stata sentita fino in India. Associated Press parla di almeno due morti e di crepe in alcuni edifici di Islamabad, in Pakistan.