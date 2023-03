I giornali di oggi dedicano l’apertura a notizie diverse: alcuno titolano sulla visita del presidente russo Putin a Mariupol, la città dell’Ucraina occupata dall’esercito russo, altri si occupano dell’accordo raggiunto con la mediazione del governo svizzero per evitare il fallimento di Credit Suisse che prevede l’acquisto della banca da parte di UBS. La Stampa apre invece sui ritardi nell’utilizzo dei fondi del PNRR da parte dei comuni dell’Italia meridionale, Libero critica la giornalista Lucia Annunziata per aver detto “cazzo” durante la sua intervista alla ministra Roccella, Domani consiglia alla segretaria del Partito Democratico Schlein chi cacciare dal partito, e i giornali sportivi commentano i risultati della domenica in Serie A, con la vittoria del Napoli che adesso ha 19 punti di vantaggio sulla seconda in classifica e quella della Juventus con l’Inter.