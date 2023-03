È stato liberato Olivier Dubois, giornalista francese che era stato rapito in Mali da un gruppo jihadista ad aprile del 2021 

Lunedì l’organizzazione non governativa Reporter Senza Frontiere (RSF) ha annunciato che è stato liberato il giornalista francese Olivier Dubois, rapito in Mali l’8 aprile del 2021 da un gruppo jihadista legato ad al Qaida e rimasto finora in ostaggio. Non ci sono per ora notizie sulle circostanze della sua liberazione. Ora Dubois si trova in Niger, paese confinante col Mali. RSF ha detto che Dubois è il giornalista francese che è stato tenuto in ostaggio più a lungo dai tempi della guerra in Libano, finita nel 1990. Dubois lavora come freelance e ha collaborato con giornali come Libération, Le Point Afrique e France24.

Libération d’Olivier Dubois ce jour à Niamey. Sommes à l’aéroport où Olivier vient d’arriver. Libre!! Fin d’un calvaire de 711 jours. Joie immense et soulagement énorme pic.twitter.com/ilj9m4n9GW — Amaury Hauchard (@amhauchard) March 20, 2023