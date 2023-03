Molti dei giornali nazionali in edicola oggi hanno in apertura cronache e commenti sulla manifestazione che c’è stata sabato pomeriggio a Milano per contestare la decisione del ministero dell’Interno di impedire ai sindaci di trascrivere i certificati di nascita dei bambini con due padri o con due madri. Si parla molto anche dell’ex presidente americano Donald Trump che sabato ha detto di temere un suo imminente arresto nell’ambito delle indagini su un presunto pagamento illegale a un’attrice di film per adulti, e per questo ha invitato i suoi sostenitori a protestare.