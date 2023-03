Weekly Beasts

Nella medicina tradizionale cinese la bile degli orsi tibetani viene usata da migliaia di anni per i suoi presunti poteri curativi, in unguenti o altri preparati: è il motivo per cui, specialmente in Cina e Vietnam (dove è illegale dal 2005), gli orsi venivano tenuti in cattività in alcuni “allevamenti” dove la bile gli veniva estratta dalla cistifellea mentre erano ancora vivi. Nel parco nazionale di Tam Dao, in Vietnam, c’è un rifugio che ospita gli orsi sottratti a questa industria, come quello che vedete spaparanzato tra le foto di animali della settimana. Poi ci sono una scimmia cappuccina, uno scoiattolo volpe, due quokka e un takin.