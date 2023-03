Il presidente cinese Xi Jinping farà una visita di stato in Russia la settimana prossima, dove incontrerà il presidente russo Vladimir Putin per parlare «di amicizia e di pace». La visita, che era ampiamente attesa, è la prima di Xi Jinping in Russia dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina ed è stata annunciata venerdì dai ministeri degli Esteri dei due paesi. Xi sarà in Russia da lunedì 20 a mercoledì 22 marzo, e secondo Hua Chunying, portavoce del ministero degli Esteri cinese, la Cina «manterrà una posizione obiettiva e giusta sulla crisi in Ucraina e giocherà un ruolo nella promozione di negoziati di pace». La Cina, che continua a rifiutarsi di definire quella in Ucraina come una “guerra”, finora ha mantenuto posizioni molto vicine a quelle della Russia.

At the invitation of President Vladimir Putin of the Russian Federation, President Xi Jinping will pay a state visit to Russia from March 20 to 22. 🇨🇳🇷🇺 — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) March 17, 2023

Alcuni giorni fa la Cina aveva reso pubblico un documento sulla guerra in Ucraina in cui rendeva nota la sua posizione sulla questione, e che è stato interpretato – in parte impropriamente – come un “piano di pace”. Il piano è tuttavia piuttosto generico ed è stato accolto con una certa diffidenza, soprattutto da parte russa.

