Celebripost

Non c’è dubbio che la maggior parte delle persone famose che valeva la pena fotografare questa settimana fosse alla cerimonia degli Oscar, ma le loro foto le trovate in raccolte apposite: quella delle foto più belle, del “red carpet”, del backstage e della festa di Vanity Fair. A seguire invece c’è solo qualcuno in rappresentanza, insieme alla madre di Michelle Yeoh che esulta mentre guarda la cerimonia dalla Malesia. In altre occasioni meno mondane c’erano invece Jennifer Aniston, Adam Brody e Leighton Meester, Louis Tomlinson e Liam Payne, Sienna Miller e Bob Odenkirk, tra gli altri.