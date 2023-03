L’esercito israeliano ha ucciso tre uomini palestinesi armati vicino a Nablus, in Cisgiordania

Alcuni soldati israeliani hanno ucciso tre uomini palestinesi armati in Cisgiordania, il territorio che Israele occupa in parte dal 1967 e che i palestinesi rivendicano come proprio. Lo ha fatto sapere l’esercito israeliano, dicendo che gli uomini palestinesi «avevano aperto il fuoco» contro una postazione dei soldati israeliani vicino al bivio di Jit, a ovest di Nablus. I soldati israeliani avrebbero a quel punto risposto sparando a loro volta.

«Tre uomini armati sono stati neutralizzati durante lo scontro a fuoco e un altro uomo armato si è consegnato», dice l’esercito israeliano in un comunicato. La notizia non è stata commentata da fonti palestinesi.

Pubblicità

Gli episodi di violenza nell’area si sono intensificati nel corso dell’ultimo anno, ma la situazione è peggiorata da quando il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è tornato in carica lo scorso dicembre con il governo più di destra della storia di Israele.