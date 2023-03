Weekly Beasts

Ogni anno a Birmingham, in Inghilterra, si tiene il Crufts, una delle più grandi e importanti mostre di cani al mondo, a cui partecipano migliaia di esemplari di razze diverse – compreso questo pastore del Bernese – che competono per il titolo del miglior cane dell’edizione. Molto più bizzarro è un concorso che si è tenuto a Bangkok, in Thailandia, che premia invece il gatto che somiglia più a una mucca usando come metro di paragone il pelo a macchie. Tra gli altri animali impegnati in occupazioni più naturali ci sono due cicogne bagnate dalla pioggia, un cavallo sotto la neve, un orango tra gli alberi e bisonti al pascolo.