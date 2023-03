In California a causa delle forti piogge ci sono stati due morti e ordini di evacuazione per migliaia di persone

In California le forti piogge degli ultimi giorni hanno causato grandi inondazioni e la morte di due persone. Le alluvioni hanno reso necessaria l’evacuazione da alcune zone di quasi 10mila persone e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha autorizzato lo stato di emergenza che consentirà di inviare aiuti e di finanziare la ricostruzione.

Le piogge molto intense hanno interessato in particolare la parte settentrionale e centrale della California, dove sono stati segnalati numerosi blackout. In alcune aree sono caduti oltre 30 centimetri di pioggia, causando l’esondazione di corsi d’acqua e allagamenti. La piena di alcuni fiumi potrebbe essere amplificata dalla fusione della neve che si era accumulata nei giorni scorsi sulle aree montuose, in seguito ad alcune forti nevicate. Molte persone erano rimaste isolate a causa della neve e stanno avendo ora ulteriori problemi in seguito alle inondazioni.