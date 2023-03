C’è stato un attacco armato nel centro di Tel Aviv, in Israele: una persona è stata uccisa e ci sono almeno tre feriti

Giovedì sera un uomo palestinese armato ha sparato in una via trafficata del centro di Tel Aviv, in Israele, ferendo tre persone, tutte di circa vent’anni: poco dopo l’uomo è stato ucciso dalla polizia israeliana, che gli ha sparato. L’attacco, rivendicato da Hamas, il gruppo radicale che controlla la Striscia di Gaza, è stato compiuto poche ore dopo l’uccisione di tre palestinesi durante un’operazione dell’esercito israeliano in Cisgiordania. L’attacco e l’operazione sono stati attuati nell’ambito delle tensioni tra le due parti, che nel corso degli ultimi mesi si sono nuovamente intensificate con numerosi attacchi terroristici, sparatorie e violente operazioni dell’esercito israeliano in Cisgiordania.

L’attacco è stato compiuto in via Dizengoff, una strada piena di negozi e ristoranti, e in un momento in cui era piena di persone. Anche perché nel frattempo, in Israele, sono in corso ampie e partecipate proteste antigovernative. I servizi di soccorso israeliani hanno detto che due dei tre feriti sono in condizioni critiche. L’aggressore era un uomo di 23 anni e si chiamava Mutaz Salah al-Khawaja: veniva da Ni’lin, una città della Cisgiordania vicino a Ramallah. Secondo fonti di Haaretz faceva parte di Hamas e in passato era stato arrestato dalla polizia israeliana per altri atti di violenza.