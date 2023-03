Sono stati intensificati i controlli di polizia nella metro di Bruxelles in seguito alla minaccia di un possibile attentato terroristico

La polizia federale belga ha intensificato i controlli nella metro di Bruxelles dopo che nei giorni scorsi erano state segnalate minacce di un possibile attentato terroristico che sarebbe stato organizzato per mercoledì 8 marzo. Le minacce sono state confermate anche dall’ambasciata degli Stati Uniti in Belgio, che ha invitato gli americani che si trovano a Bruxelles a fare attenzione e a evitare luoghi affollati.

Secondo il quotidiano belga Le Soir, il 16 febbraio e il 3 marzo sarebbero state inviate alla Commissione Europea due email scritte in russo in cui si minacciava l’esplosione di una bomba tra le stazioni della metro di Yser e Rogier, nel centro della città. La polizia ha fatto sapere di aver perquisito le stazioni nella notte alla ricerca di possibili ordigni esplosivi, che non sono stati trovati. La procura di Bruxelles ha aperto un’inchiesta per identificare l’autore delle email.