Almeno 19 persone sono morte a Dacca, in Bangladesh, a causa di un’esplosione in un edificio

Martedì pomeriggio a Dacca, la capitale del Bangladesh, c’è stata una grossa esplosione all’interno di un edificio di sette piani in un’area molto trafficata: sono morte almeno 19 persone e ci sono almeno 50 feriti. La polizia locale ha detto che la causa dell’esplosione al momento non è nota, ma che potrebbe essere stata una fuga di gas. La polizia ha detto che non c’erano molte persone all’interno dell’edificio nel momento dell’esplosione, ma i soccorsi sono ancora al lavoro e i vigili del fuoco ritengono che possano esserci persone intrappolate nel seminterrato dell’edificio. Al momento 22 persone sono state portate in ospedale.