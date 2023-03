Due aerei da addestramento dell’Aeronautica militare si sono scontrati in volo vicino a Roma: i due piloti sono morti

Martedì mattina due aerei U-208 dell’Aeronautica militare si sono scontrati in volo nei pressi di Guidonia Montecelio, a una decina di chilometri da Roma: i due piloti a bordo sono morti. Un aereo è caduto su un’auto parcheggiata in una zona residenziale mentre l’altro è caduto in un campo, senza causare feriti. I due aerei si sono scontrati nel corso di una manovra di addestramento, ma non si conoscono ancora le cause dell’incidente.

#Incidente aereo: oggi vicino Guidonia (RM) 2 U-208 del 60° Stormo sono precipitati durante una missione addestrativa.

Per cause ancora non note sarebbero entrati in collisione precipitando.

I 2 piloti purtroppo sono deceduti nell'impatto.

