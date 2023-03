La nave Life Support di Emergency ha soccorso 105 persone migranti al largo della Libia: saranno fatte sbarcare a Brindisi

Nella notte tra lunedì e martedì la nave Life Support della ong Emergency ha soccorso 105 persone migranti a bordo di un gommone in difficoltà in acque internazionali al largo della Libia. Alla nave è stato assegnato il porto di Brindisi, in Puglia, per far sbarcare le persone soccorse.

Emergency ha detto di aver ricevuto una segnalazione lunedì sera da Alarm Phone, call center che segnala emergenze in mare gestito dalla ong Watch The Med: i 105 migranti si trovavano su un’imbarcazione che non riusciva più a navigare perché il motore aveva smesso di funzionare, e che era partita lunedì pomeriggio da Zwara, in Libia. I migranti provengono da Nigeria, Costa d’Avorio, Guinea, Gambia, Sudan, Camerun, Mali, Mauritania, Sierra Leone, Chad, Eritrea e Burkina Faso. La Life Support è alla sua terza missione nel Mediterraneo centrale: aveva soccorso 142 persone nella prima e 156 nella seconda.

#LifeSupport 105 naufraghi salvati nella notte: 59 uomini, 17 donne (di cui una al settimo mese di gravidanza), 4 bambini accompagnati e 25 minori non accompagnati. Assegnato #Brindisi come #porto di sbarco. Leggi: https://t.co/tGoNRAfCw0 #Med pic.twitter.com/XjcSALi8TM — EMERGENCY (@emergency_ong) March 7, 2023