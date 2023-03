25 illustrazioni dei più bravi in circolazione

Ogni anno dal 1967 in occasione della Bologna Children’s Book Fair, la più importante fiera dell’editoria per bambini e ragazzi del mondo, viene organizzata una grande mostra di illustrazioni, la “Mostra Illustratori”, che raccoglie ottimi esempi di quest’arte da tutto il mondo. Da oggi al 9 marzo la mostra è ospitata dalla fiera di Bologna, riservata agli addetti ai lavori del settore, ma negli stessi giorni le illustrazioni che ne fanno parte possono essere guardate online sul sito della manifestazione. In questo articolo ne sono raccolte 25.

Gli illustratori che si sono candidati a partecipare alla mostra quest’anno sono stati 4.345 da 91 paesi e regioni del mondo, un nuovo record, per 21.725 tavole illustrate. La giuria della mostra, composta da professionisti dell’editoria per bambini e ragazzi, ha selezionato 79 set di illustrazioni realizzate da 80 autori provenienti da 28 posti del mondo. Quest’anno sono anche state realizzate delle versioni accessibili per le persone non vedenti. Le opere di cinque illustratori della mostra (James Barker, Regno Unito; Yumi Kimura, Giappone; Alice Kolb, Svizzera; Julianna Litkei, Ungheria; Chieko Terasawa, Giappone) sono state “tradotte” su tavole di legno tattili con didascalie in braille.

Al termine della fiera la Mostra Illustratori inizierà come ogni anno un tour internazionale: prima le illustrazioni saranno esposte in Giappone, in tre diversi musei, poi in Cina. Sono anche raccolte in un catalogo che in Italia è pubblicato da Corraini.

