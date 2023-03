Il tennista serbo Novak Djokovic non giocherà il torneo di Indian Wells, negli Stati Uniti, a causa delle restrizioni per i non vaccinati

Il tennista serbo Novak Djokovic non giocherà il torneo di Indian Wells, negli Stati Uniti, in programma dall’8 al 19 marzo: era un’eventualità ampiamente attesa, perché nel paese è ancora in vigore il divieto di ingresso per chi non è vaccinato contro il coronavirus, ed è noto che Djokovic non lo sia. Per lo stesso motivo Djokovic dovrebbe saltare anche il torneo di Miami, sempre negli Stati Uniti, che comincerà pochi giorni dopo il termine di Indian Wells.

Djokovic è al primo posto della classifica mondiale e a fine gennaio aveva vinto il suo decimo Australian Open, uno dei quattro tornei più prestigiosi al mondo. Per via delle sue posizioni contrarie al vaccino per il coronavirus, nel 2022 Djokovic aveva saltato gli Australian Open (dove però quest’anno gli è stato concesso di partecipare anche senza essere vaccinato) e tutti i tornei che si svolgono negli Stati Uniti: Indian Wells e Miami, che fanno parte del circuito Masters 1000, e gli US Open, il più importante torneo americano di tennis. Negli Stati Uniti il divieto di entrare nel paese per le persone non vaccinate scadrà l’11 maggio, ed è probabile quindi che Djokovic potrà partecipare almeno alla prossima edizione degli US Open, in programma a fine agosto.