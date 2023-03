Domenica 5 marzo 343 persone migranti sono state trovate chiuse in un tir abbandonato nello stato di Veracruz, in Messico, lungo un percorso utilizzato per portare le persone al confine con gli Stati Uniti. Tra loro ci sono anche 103 minori non accompagnati. Provenivano da Guatemala, Honduras, El Salvador e Ecuador, e sono tutte in buone condizioni di salute. Non è ancora chiaro cosa sia successo e non si sa dove si trovi il conducente del camion.

Negli ultimi anni gli ingressi non autorizzati di persone provenienti dal Centro e dal Sud America negli Stati Uniti sono aumentati. I dati citati da CBS News dicono che nel 2022 almeno 853 migranti sono morti nel tentativo di attraversare il confine tra Stati Uniti e Messico. L’anno scorso 53 persone erano state trovate morte dentro e attorno a un tir abbandonato alla periferia di San Antonio, in Texas.