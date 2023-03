Sulla gran parte delle prime pagine dei giornali di oggi ci sono soprattutto le dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul naufragio in Calabria e la grande manifestazione antifascista di sabato a Firenze. Meloni ha sostenuto che il governo italiano non avesse ricevuto «indicazioni di emergenza da Frontex», l’agenzia dell’Unione Europea che svolge le funzioni di guardia di frontiera e costiera; alla manifestazione di Firenze invece si è vista per la prima volta Elly Schlein in qualità di nuova segretaria del PD. I quotidiani sportivi dedicano un po’ di spazio all’oro e all’argento vinti rispettivamente da Samuele Ceccarelli e Marcel Jacobs agli Europei indoor di atletica leggera.