Weekly Beasts

Se diciamo “petauro dello zucchero” è probabile che non vi venga in mente che animale sia, ma forse si ha più fortuna con “scoiattolo volante”: è un piccolo marsupiale in grado di fare lunghi salti, che si nutre principalmente di frutta, di cui trovate un esemplare tra le foto di animali della settimana. È in compagnia di una volpe nel centro di Londra, di un pangolino cinese e una garzetta nivea, rimanendo in tema di animali dai nomi insoliti. Poi rane su orchidee e un calabrone su un crocus, per finire con Larry, il gatto del numero 10 di Downing Street, accarezzato dall’ambasciatore ucraino nel Regno Unito Vadym Prystaiko e dalla moglie durante una foto di gruppo.