Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera per la quarta volta

La sciatrice italiana Sofia Goggia ha conquistato a Kvitfjell, in Norvegia, la sua quarta Coppa del Mondo di discesa libera: la certezza della vittoria nella classifica generale di specialità è arrivata prima ancora di scendere in pista. La slovena Ilka Stuhec, sua unica potenziale rivale, si era infatti piazzata momentaneamente terza al termine della sua discesa, non ottenendo un numero di punti sufficiente per superarla. Goggia ha chiuso la gara al secondo posto, dietro alla norvegese Kajsa Lie.

In questa stagione Goggia ha vinto 5 discese libere su 8 disputate, con due secondi posti e una caduta, a Cortina. Aveva già vinto la Coppa del Mondo di discesa libera nel 2018, nel 2021 e nel 2022.

Pubblicità

Nella stessa gara, chiudendo al quinto posto, la statunitense Mikaela Shiffrin ha conquistato aritmeticamente la quinta Coppa del Mondo generale, con sette gare di anticipo: il suo distacco dalla svizzera Lara Gut, seconda in classifica generale, è ora di 790 punti (la vittoria in ogni gara vale 100 punti).