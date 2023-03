I carabinieri hanno arrestato la sorella di Matteo Messina Denaro, Rosalia, con l’accusa di associazione mafiosa

Venerdì i carabinieri hanno arrestato la sorella di Matteo Messina Denaro, Rosalia, sospettata di aver aiutato per anni il più importante latitante mafioso italiano a nascondersi ed evitare l’arresto. Rosalia Messina Denaro, detta Rosetta, è stata arrestata nell’abitazione della famiglia a Castelvetrano, in provincia di Trapani, nel corso di un’operazione dei carabinieri del ROS (raggruppamento operativo speciale), unità che si occupa di criminalità organizzata e terrorismo. L’accusa contro di lei è quella di associazione mafiosa.

Secondo il giudice per le indagini preliminari di Palermo Alfredo Montalto, che ha disposto la misura cautelare, sarebbe stata la sorella a gestire «la cassa della famiglia» di Messina Denaro. Sempre lei sarebbe stata un «punto di riferimento» nella rete di trasmissione dei “pizzini”, i foglietti scritti a mano e siglati di volta in volta con nomi in codice attraverso i quali secondo gli investigatori Messina Denaro riusciva a mantenere il controllo sul territorio e a esercitare il comando.

