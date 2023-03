Renzo Testolin è il nuovo presidente della Valle d’Aosta

Giovedì il consiglio regionale della Valle d’Aosta ha eletto il consigliere Renzo Testolin nuovo presidente della Regione. L’elezione di Testolin arriva dopo che a fine gennaio il presidente in carica dal 2020, Erik Lavévaz, si era dimesso per via dell’instabilità della maggioranza che lo sosteneva.

Anche Testolin come Lavévaz è un politico dell’Union Valdôtaine (“Unione valdostana”), partito autonomista e storicamente vicino al centrosinistra, ed è stato votato dalla stessa maggioranza che sosteneva il suo predecessore (l’Union Valdôtaine, il Partito Democratico e altri piccoli partiti regionali). Hanno invece abbandonato l’aula al momento del voto i partiti di opposizione, tra cui Lega e Forza Italia. Venerdì scorso si era già votato una volta per eleggere Testolin, ma all’ultimo era mancata la maggioranza necessaria di 18 voti (sui 35 consiglieri totali).