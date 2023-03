È morto a 56 anni Steve Mackey, il bassista della band inglese dei Pulp. Era malato da tempo. Mackey era entrato nella band nel 1989 e ha contribuito alla scrittura di tutti i successivi album della band inclusi His ‘n’ Hers e Different Class, molto importanti per lo sviluppo della scena Britpop iniziato nella prima metà degli anni Novanta.

Dopo lo scioglimento nel 2002, i Pulp erano tornati a esibirsi dal vivo tra il 2011 e il 2012 e nei mesi scorsi avevano annunciato un nuovo tour che si terrà la prossima estate. Lo scorso ottobre Mackey aveva già annunciato che non si sarebbe unito alla band. Negli ultimi anni aveva collaborato come produttore con Florence + the Machine, MIA, Arcade Fire e Spiritualized.