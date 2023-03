Circa metà dell’Argentina è rimasta senza corrente elettrica a causa di un incendio che ha colpito alcuni punti dell’infrastruttura elettrica nazionale

In Argentina c’è stata un’estesissima interruzione di corrente causata da un incendio che mercoledì si è sviluppato in alcuni punti dell’infrastruttura elettrica nazionale: la capitale Buenos Aires, altre grosse città e ampie aree di campagna sono rimaste per ore senza corrente, interamente o parzialmente. Sono state chiuse scuole, interrotte attività commerciali e sospesi alcuni trasporti pubblici.

Pare che l’incendio sia iniziato in una zona di campagna nel pomeriggio, vicino alle linee ad alta tensione collegate alla centrale nucleare di Atucha, nella provincia di Buenos Aires, le cui attività sono state interrotte per sicurezza. I danni alla rete si sarebbero propagati fino a interessare progressivamente le aree sulla costa. Il giornale argentino Clarín ha stimato che circa il 40 per cento del territorio argentino sia rimasto senza luce.

L’interruzione di corrente, che non è la prima di questo tipo in Argentina, si è verificata in un momento di altissime temperature, che in alcune zone del paese hanno superato i 35 gradi.