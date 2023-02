Wizz Air sospenderà i suoi voli da e per la Moldavia per ragioni di sicurezza, dopo che un missile russo aveva invaso lo spazio aereo del paese

La compagnia aerea ungherese Wizz Air ha deciso di sospendere i suoi voli da e per la Moldavia a partire dal prossimo 14 marzo per ragioni di sicurezza, dopo che alcune settimane fa lo spazio aereo moldavo era stato invaso da un missile russo diretto in Ucraina. I voli in questione sono in particolare quelli da e per la capitale, Chisinau, l’unica città moldava su cui vola Wizz Air. La compagnia ha spiegato la decisione in un comunicato parlando del «rischio elevato» che potrebbe comportare viaggiare nello spazio aereo del paese. Il ministro delle Infrastrutture moldavo ha commentato negativamente la scelta di Wizz Air, spiegando che «i voli che rispettano una serie di procedure possono essere portati a termine in sicurezza».

– Leggi anche: Perché la Moldavia teme un’invasione della Russia