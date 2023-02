La notizia principale in apertura su quasi tutti i giornali di oggi è il naufragio di ieri mattina di un’imbarcazione che trasportava migranti proveniente dalla Turchia davanti alla costa ionica calabrese, naufragio nel quale sono morte almeno 59 persone mentre molte sono ancora disperse. L’altra notizia di ieri, in apertura su qualche giornale, è la vittoria nelle primarie del Partito Democratico di Elly Schlein, che diventa la nuova segretaria del partito, mentre Libero apre sull’indagine sulla sospetta corruzione al Parlamento europeo e il Messaggero intervista il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida. I giornali sportivi si occupano dei risultati della domenica in Serie A, con la sconfitta dell’Inter raggiunta al secondo posto dal Milan che ha battuto l’Atalanta.