Il documentario “Sur l’Adamant”, del regista francese Nicolas Philibert, ha vinto l’Orso d’oro al Festival di Berlino

Il documentario francese “Sur l’Adamant” ha vinto l’Orso d’oro alla 73esima edizione del Festival del cinema di Berlino, anche noto come Berlinale: girato dal regista Nicolas Philibert, il documentario ritrae il Centre de jour l’Adamant, un centro diurno galleggiante situato sul fiume Senna per persone adulte con disturbi mentali. Il documentario è stato girato nell’arco di tre anni: Philibert ha detto che il suo obiettivo era «ribaltare l’immagine» che molte persone hanno dei disturbi mentali, secondo lui spesso raccontati e ritratti in modo disumanizzante. L’uscita nei cinema francesi è prevista per fine marzo 2023, mentre al momento non c’è una data d’uscita in Italia.

L’Orso d’argento per la miglior interpretazione è stato assegnato all’attrice Sofia Otero, che ha 8 anni, per il suo ruolo in 20.000 specie di api, film della regista spagnola Estibaliz Urresola Solaguren. L’Orso d’argento per il miglior regista è stato invece assegnato a Philippe Garrel per il film Le grand chariot.