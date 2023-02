Nancy Dubuc si è dimessa da amministratrice delegata di Vice Media

Venerdì Nancy Dubuc ha annunciato le sue dimissioni da amministratrice delegata (CEO) di Vice Media, il gruppo che possiede tra le altre cose il popolare sito di informazione online Vice. Dubuc era stata nominata amministratrice delegata della società nel marzo del 2018, dopo le dimissioni del fondatore di Vice Media, Shane Smith.

Sotto la gestione di Smith Vice Media aveva attirato grandi investimenti, tra cui quelli della Walt Disney Company, e la società aveva avuto una crescita con pochi eguali nel settore dei media. Questa crescita aveva però cominciato a rallentare a partire dal 2017, anche per via di un costante calo dei visitatori dei siti del gruppo. La gestione di Smith inoltre in quel periodo era stata molto criticata a seguito di alcuni articoli che avevano rivelato diffuse molestie e abusi compiuti dai dipendenti uomini nei confronti delle donne.

In questi cinque anni Dubuc, che prima di essere nominata a capo di Vice Media era stata amministratrice delegata del gruppo A&E Networks, ha cercato soprattutto di trovare nuovi investitori nella società, senza però riuscirci. Lo scorso gennaio aveva annunciato che la società era in vendita, ma al momento non si sa se siano state avanzate offerte. Ci si aspetta che la società verrà valutata all’incirca 1 miliardo di dollari (944 milioni di euro), quasi sei volte in meno di quanto era stata valutata nel 2017.