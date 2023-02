Le notizie in apertura sui principali quotidiani italiani di oggi sono la morte di Maurizio Costanzo, uno dei più noti conduttori televisivi italiani, e le riserve espresse dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo aver firmato la conversione in legge del decreto “Milleproroghe”, il provvedimento che il governo usa quasi ogni anno per prorogare norme in scadenza e di cui il parlamento non è riuscito a occuparsi. Altre due notizie presenti su tutte le principali prime pagine sono il respingimento, da parte della Corte di Cassazione, del ricorso del detenuto anarchico Alfredo Cospito contro il regime detentivo del 41-bis a cui è sottoposto, e contro cui sta conducendo uno sciopero della fame da oltre 4 mesi, e il debole piano della Cina per il cessate il fuoco in Ucraina.